Atlético de Madrid bate Bilbao e se mantém entre os líderes do Espanhol

O Atlético de Madrid venceu pela terceira vez no Campeonato Espanhol nesta quarta-feira, ao bater o Athletic Bilbao por 2 a 1 mesmo atuando no País Basco. Pela quinta rodada da competição, o time da capital arrancou no segundo tempo para superar o adversário e se manter entre os líderes da tabela.

O triunfo levou o Atlético a 11 pontos, na segunda colocação provisória, a quatro pontos do líder Barcelona. No sábado, os madrilenhos recebem o Sevilla pela sexta rodada. Já o Athletic Bilbao parou nos sete pontos, é o sétimo colocado e visita o Málaga também no sábado.

Apesar do triunfo do Atlético, o primeiro tempo foi bastante complicado e quem teve a primeira oportunidade de abrir o placar foi o time de Bilbao. Aos 40 minutos, os donos da casa tiveram um pênalti a seu favor, batido por Aduriz. Mas Oblak voou no canto direito para fazer grande defesa.

O balde de água fria, então, veio no início da etapa final. Aos nove minutos, Griezmann recebeu na intermediária e enfiou linda bola para Koke, que tocou no meio da área para Angel Correa abrir o placar. O gol fez o Athletic Bilbao se lançar ao ataque, e aí, veio o castigo final. Aos 28, Griezmann recebeu de costas para a marcação, dominou no peito e deu lindo passe por cima da zaga para Carrasco. O belga ficou em ótimas condições para dominar e bater na saída do goleiro. Aos 46, Raúl García ainda diminuiu o placar, mas já era tarde para a reação.

Na outra única partida já encerrada nesta quarta pelo Espanhol, o Leganés recebeu o Girona e não passou de um empate sem gols. O resultado levou o Leganés a sete pontos, na oitava colocação, enquanto o Girona tem cinco e é somente o 14.º.