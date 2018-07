Atlético de Madrid bate Eibar fora de casa e sobe no Espanhol

O Atlético de Madrid manteve o embalo e voltou a vencer neste sábado. Mesmo fora de casa, a equipe da capital derrotou o Eibar por 2 a 0, pelo Campeonato Espanhol, e acumulou o quinto triunfo consecutivo na temporada. Com o resultado, ainda entrou de vez na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

O Atlético subiu para 31 pontos, pulando para a quarta colocação, que hoje lhe daria uma vaga nas fases preliminares da Liga dos Campeões. O Eibar, por sua vez, parou nos 23 pontos e é o oitavo colocado. Pela Copa do Rei, o time de Madri vai enfrentar o Las Palmas, em casa, na terça-feira, e o Eibar pega o Osasuna na quinta.

Em meio a uma temporada oscilante, o Atlético pôde comemorar mais uma vitória, mas novamente teve atuação abaixo do esperado. Em um primeiro tempo disputado, o Eibar segurou o adversário, e as equipes foram para o intervalo empatadas em 0 a 0.

Na etapa final, o Atlético utilizou a jogada aérea para abrir o placar. Após escanteio curto pela esquerda, o brasileiro Filipe Luís cruzou para área, Saúl Ñíguez, em posição irregular, desviou para a rede e marcou.

Com a vantagem, o Atlético passou a utilizar o contra-ataque e matou o jogo no desespero do Eibar. Em bela jogada pela direita, Griezmann arrancou, tocou para Gameiro e apareceu de novo na área para finalizar para a rede e selar o placar.