Atlético de Madrid bate Málaga em casa e se reabilita na Espanha

Depois do tropeço na rodada passada, quando perdeu para a Real Sociedad, o Atlético de Madrid conseguiu a reabilitação neste sábado, ao derrotar o Málaga por 3 a 1. Assim, subiu provisoriamente para a segunda posição do Campeonato Espanhol, com 26 pontos.

Atual campeão espanhol, o Atlético de Madrid conseguiu ultrapassar o Valencia e o Barcelona, mas ambos ainda entrarão em campo pela 12ª rodada. E ficou apenas um ponto atrás do líder Real Madrid, que também jogará neste sábado. O Málaga, por sua vez, segue com 21 pontos.

Jogando em casa, no Estádio Vicente Calderón, o Atlético de Madrid abriu o placar logo aos 12 minutos, com o português Tiago. Depois, ampliou aos 42 com o francês Griezmann. Na segunda etapa, o paraguaio Roque Santa Cruz diminuiu aos 19, mas o uruguaio Godín fez 3 a 1 aos 39.