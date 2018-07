Atlético de Madrid bate Sporting Gijón com gol no fim e pula para terceiro Empurrado pela torcida e ciente de que uma vitória poderia alçá-lo duas posições acima na tabela, o Atlético de Madrid lutou até o final, marcou um gol no final e bateu o Sporting Gijón por 1 a 0, neste domingo, pela 11.ª rodada do Campeonato Espanhol.