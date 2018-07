Atlético de Madrid cai fora de casa e perde chance de ser vice-líder

O Atlético de Madrid desperdiçou neste domingo uma grande oportunidade de seguir na cola do líder Real Madrid na luta pelo bi do Campeonato Espanhol. Em San Sebastian, no País Basco, contra uma equipe que luta para sair das últimas colocações, o time da capital foi derrotado de virada por 2 a 1 pela Real Sociedad, com o segundo gol sendo marcado nos minutos finais da partida.

Com 23 pontos, o Atlético de Madrid termina a 11.ª rodada da competição na quarta colocação. Poderia ir a 26 e ficar apenas um atrás do líder Real Madrid. Não foi e agora tem também Barcelona (25) e Valencia (24) - que empatou sem gols com o Athletic Bilbao, em casa - na sua frente na tabela de classificação. E só está na frente do Sevilla, que tem a mesma pontuação, por ter melhor saldo de gols (9 a 7).

Em campo, o atual campeão espanhol e vice da Liga dos Campeões da Europa começou melhor e saiu na frente no placar logo aos 10 minutos de jogo com o centroavante croata Mario Mandzukic. No entanto, a Real Sociedad rapidamente obteve o empate, aos 15, com o atacante mexicano Carlos Vela.

No segundo tempo, o lateral-esquerdo brasileiro Guilherme Siqueira foi expulso logo aos cinco minutos e a pressão do time da casa passou a ser grande pela vitória. E ela veio com o gol de Imanol Agirretxe, aos 37. Triunfo muito importante para a Real Sociedad, que deixou a zona de rebaixamento e está agora na 15.ª colocação, com nove pontos.