Atlético de Madrid cai para o Betis e perde chance de encostar no Barcelona

O Atlético de Madrid perdeu para o Betis por 1 a 0, neste domingo, em Sevilha, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time treinado por Diego Simeone desperdiçou a oportunidade de se aproximar do Barcelona, que lidera o torneio com 50 pontos.

Segundo colocado na competição, o Atlético de Madrid soma 44. A frustração é maior porque o Barcelona jogou em casa nesta rodada e apenas empatou com o Valencia por 2 a 2, neste sábado.

O único gol da partida foi marcado aos 19 minutos do segundo tempo, após um pênalti cometido pelo lateral-esquerdo Filipe Luis - o jogador, presença constante na seleção brasileira, cortou com a mão um lance dentro da área. O meia Sergio Canales fez a batida, sem chance para Jan Oblak.

Com a vitória, o Betis chegou a 32 pontos e assumiu provisoriamente a sexta posição, a última entre as duas que dão vaga na próxima edição da Liga Europa. O time de Sevilha ainda pode ser ultrapassado pelo Alavés, que tem a mesma pontuação e neste domingo vai enfrentar o Real Madrid, fora de casa.

No próximo sábado, o Betis vai visitar o Leganés, enquanto o Atlético de Madrid será mandante no clássico madrilenho contra o Real, no Wanda Metropolitano.