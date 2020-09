Luis Suárez se acerta com o Atlético de Madrid, informa jornal espanhol

O Atlético de Madrid chegou nesta segunda-feira a um acordo para fechar a contratação do atacante Luis Suárez, do Barcelona. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, a equipe da capital espanhola propôs ao jogador um contrato de duas temporadas. O único entrave é conseguir costurar com o Barcelona uma forma de liberar o uruguaio imediatamente.

Apesar das conversas estarem travadas no momento, a diretoria do Atlético de Madrid mantém contato direto com o jogador por considerá-lo a opção ideal para reforçar o time do técnico Diego Simeone. O Barcelona tem dificultado a liberação por se tratar de um rival direto na Espanha, mas avalia um formato especial de acordo para poder compensar de alguma forma o dinheiro da rescisão contratual.

O principal caminho é Suárez abrir mão de parte dos salários que teria a receber no ano restante do seu atual contrato e, por sua vez, o clube desistir de obter uma compensação financeira paga pelo próximo clube do atacante. A saída do uruguaio ganhou força após a eliminação do time na Liga dos Campeões e do plano de realizar uma reformulação do elenco, que agora é dirigido pelo técnico Ronald Koeman.

O Atlético de Madrid está otimista com o desfecho porque até pouco tempo atrás considerava muito difícil trazer o jogador. O entendimento mudou principalmente depois de a Juventus, da Itália, ter renunciado à negociação. "É difícil que seja ele, demora muito para conseguirmos um passaporte. Sabemos que precisamos de um atacante, mas não temos pressa", disse o técnico do time italiano, Andrea Pirlo.

O Atlético de Madrid estuda trazer o uruguaio para substituir a possível perda de Álvaro Morata, que pode justamente reforçar a Juventus. Na operação em busca de Luis Suárez, o Atlético de Madrid conta com a participação do técnico argentino Diego Simeone, que tem insistido na importância de trazer o uruguaio para o plantel.