Atlético de Madrid confirma acerto com Monaco pelo francês Lemar

O Atlético de Madrid informou nesta terça-feira que chegou a um acordo com o Monaco para a contratação do atacante Thomas Lemar. O clube espanhol agora espera apenas pela realização dos exames médicos e da assinatura do próprio jogador para oficializar o acerto.

Lemar, de 22 anos, está com a seleção francesa na Rússia para a disputa da Copa do Mundo. O jovem atacante tem ficado na reserva nos últimos amistosos. No empate por 1 a 1 com os Estados Unidos, no sábado, no último teste antes do Mundial, ele entrou em campo aos 41 minutos do segundo tempo na vaga de Mbappé, que se machucou em treino desta terça-feira. A França está no Grupo C e estreia no Mundial no próximo sábado, contra a Austrália, em Kazan. Completam a chave o Peru e a Dinamarca.

O reforço chega a pedido do técnico Simeone. O atacante subiu ao profissional do Monaco na temporada 2013/2014, mas só se tornou titular absoluto da equipe em 2016/2017, quando ajudou sua equipe a chegar na semifinal da Liga dos Campeões.

Na última temporada, Lemar disputou 38 partidas, marcou três gols e deu dez assistências. O Atlético de Madrid não revelou o valor que foi pago pela contratação nem o tempo de contrato, que deverá ser informado na oficialização do negócio.