Atlético de Madrid confirma lesão e Diego Costa vira preocupação

O Atlético de Madrid revelou neste domingo que o atacante Diego Costa sofreu uma lesão muscular na partida de sábado, contra o Girona, em rodada do Campeonato Espanhol. O clube madrilenho não revelou um prazo para o retorno do jogador aos gramados.

O atacante brasileiro naturalizado espanhol se machucou no segundo tempo e não conseguiu permanecer na partida. A lesão foi constatada em exame de ressonância magnética neste domingo. O Atlético não revelou detalhes sobre o problema física.

A contusão de Diego Costa preocupa porque o Atlético terá duelo importante com o Sevilla, na terça-feira, pela volta das quartas de final da Copa do Rei. O rival levou a melhor no jogo de ida, pelo placar de 2 a 1.

Ele também pode ficar de fora do duelo contra o Las Palmas no domingo que vem, pelo Campeonato Espanhol. O jogo é importante porque, se perder, o Atlético pode deixar a vice-liderança e ver o Barcelona disparar ainda mais na primeira colocação.

Diego Costa voltou ao clube espanhol em setembro do ano passado. No entanto, só pôde entrar em campo em janeiro, por causa da punição que o Atlético cumpria. Ele reestreou neste mês com a camisa do time e já tem três gols e uma assistência em cinco jogos disputados.