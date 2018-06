Atlético de Madrid confirma saídas de Carrasco e Gaitán para a China

O Atlético de Madrid anunciou nesta segunda-feira a transferência do atacante belga Yannick Carrasco e do meia argentino Nicolás Gaitán para o Dalian Yifang, da China. O clube emitiu dois comunicados para agradecer cada um dos jogadores e desejou "toda a sorte no novo clube".

Carrasco e Gaitán se despediram dos companheiros antes do treino desta segunda-feira e deixaram o clube. Com mais esses dois, já são quatro atletas que deixaram o time espanhol nessa janela de transferências.

Recentemente, deixaram o clube os argentinos Augusto Fernández, que foi para o Beijing Rehne, da China, e Luciano Vietto, cedido ao Valencia por empréstimo até o final da temporada.

Gaitán, em uma temporada e meia no clube, jogou 49 partidas e marcou quatro gols. Ao meio-campista, o clube destacou: "O argentino deixa nosso clube depois de defender as cores vermelho e branca e 2016. Nós do Atlético queremos agradecer-lhe toda sua entrega que demonstrou durante o ano e meio que vestiu a nossa camisa. Portanto, nos despedimos hoje de um grande jogador e profissional."

Carrasco chegou ao clube em 2015, disputou 124 partidas com a camisa do Atlético e marcou 23 gols. Na mensagem, o clube destacou sua garra. "Desde o início, mostrou um jogador de grande talento e sempre demonstrou compromisso com as nossas cores. Seu esforço dentro de campo faz com que a gente se despeça de um grande profissional e desejamos toda a sorte nessa nova etapa na China."