Atlético de Madrid contrata artilheiro do Europeu Sub-21 O Atlético de Madrid reforçou o seu setor ofensivo nesta terça-feira ao anunciar a contratação do atacante Adrián López. A oficialização da chegada do jogador foi feita apenas um dia após ele conseguir na justiça o rompimento do seu contrato com o Deportivo La Coruña.