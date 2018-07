Atlético de Madrid contrata atacante mexicano Jiménez

O Atlético de Madrid anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Raúl Jiménez, que defende a seleção mexicana e estava no América do México. Para ficar com o jogador de 23 anos, o atual campeão espanhol teria desembolsado, segundo a imprensa europeia, cerca de 11 milhões de euros - e deve assinar um vínculo de seis temporadas com o novo reforço.

Jiménez ajudou o México a conquistar a medalha de ouro na Olimpíada de Londres, em 2012, e logo depois passou a defender a seleção principal. Na Copa do Mundo, ele fez parte do grupo, mas era reserva e só entrou em campo uma única vez, justamente no jogo contra o Brasil, já no final do empate sem gols no Castelão, ainda pela primeira fase da competição.

No Atlético de Madrid, Jiménez chega para disputar posição com outros dois atacantes recém-contratados: o francês Griezmann e o croata Mandzukic - ao todo, o clube espanhol já acertou com oito reforços para a nova temporada. Mesmo porque, o elenco perdeu recentemente seus três principais homens de frente: Diego Costa, David Villa e Adrian Lopez foram embora.