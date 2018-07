Atlético de Madrid contrata Gameiro e envia Vietto para o Sevilla

Disputado por diversos clubes de ponta da Europa, o atacante Kevin Gameiro foi anunciado neste sábado como novo reforço do Atlético de Madrid para a temporada 2016/2017. O jogador de 29 anos assinou contrato de quatro anos de duração e chega como nova esperança de gols do atual vice-campeão europeu depois de uma ótima passagem pelo Sevilla.

Gameiro marcou 29 gols na última temporada e foi um dos grandes destaques do Sevilla na conquista de mais uma Liga Europa. Por isso, o Atlético de Madrid teria desembolsado ao clube da Andaluzia 32 milhões de euros (cerca de R$ 116,3 milhões), com possibilidade de mais 4 milhões (cerca de R$ 14,5 milhões), de acordo com a imprensa espanhola.

Além dos valores envolvidos, o Atlético ainda enviou ao Sevilla uma de suas promessas para o ataque. Depois de uma temporada apagada no clube madrilenho, o jovem argentino Lucas Vietto, de 22 anos, foi colocado na negociação e atuará no Sevilla por empréstimo de uma temporada.

Gameiro foi revelado pelo Strasbourg na França e passou por Lorient e Paris Saint-Germain antes de se transferir para o Sevilla. Em três anos na Espanha, foram 67 gols marcados e três conquistas da Liga Europa.

O sucesso por lá, principalmente na última temporada, despertou o interesse de alguns gigantes europeus, e o desejo do Barcelona chegou a ser noticiado pela imprensa local. No entanto, Gameiro acertou com o Atlético para, provavelmente, ser o companheiro de ataque de seu compatriota Antoine Griezmann.

Já Vietto surgiu como grande promessa no Racing, da Argentina, antes de acertar com o Villarreal em 2014. Na temporada 2014/2015, foi o grande destaque da equipe, pela qual marcou 20 gols. No Atlético, no entanto, sofreu com a forte concorrência, não repetiu as boas atuações e, por isso, chegou a ficar encostado no elenco.