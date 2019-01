Atlético de Madrid contrata Morata por empréstimo junto ao Chelsea

O Atlético de Madrid anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante Álvaro Morata. O jogador de 26 anos havia perdido espaço no Chelsea e assinou por empréstimo com o clube. Seu vínculo com o time espanhol terá duração de um ano e meio, válido até o fim da temporada 2019/2020.

Morata foi submetido a exames médicos no domingo e assinou o contrato nesta segunda. Em suas primeiras palavras na nova casa, o jogador celebrou o acordo. "Sinto muita alegria. Estou muito contente e muito orgulhoso de estar aqui. Não vejo a hora de poder treinar, estar com os companheiros e jogar", declarou.

Apesar de ter sido revelado pelo Real Madrid, Morata tem história no Atlético, onde atuou na base por quatro anos. Ele inclusive dividia quarto na concentração com o meia Koke, um dos principais destaques do elenco atleticano na atualidade.

Mesmo assim, parte da torcida do Atlético protestou contra a contratação de Morata, justamente pelo vínculo com o Real Madrid. No novo clube, o jogador irá disputar uma vaga no ataque com nomes como Diego Costa, Kalinic, Griezmann e Vitolo.

Foi justamente a concorrência um dos principais motivos para Morata manifestar à diretoria do Chelsea a intenção de deixar o clube inglês. Em baixa, lutando por posição com Giroud e diante do desejo da equipe de contratar Higuaín, o que acabou se concretizando, o espanhol pediu para ser negociado.