Atlético de Madrid decepciona e perde na Copa do Rei O Atlético de Madrid não resistiu ao Albacete, da terceira divisão, e foi derrotado por 2 a 1, fora de casa, nesta quinta-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Rei. O Atlético tentará reverter o resultado, e avançar às oitavas de final, no duelo da volta, no dia 21, na capital espanhola.