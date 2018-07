Atlético de Madrid define relacionados para pegar Rostov com Gameiro e sem Gaitán

O técnico Diego Simeone anunciou nesta segunda-feira os 19 jogadores relacionados pelo Atlético de Madrid para o confronto diante do Rostov, nesta terça-feira, em casa, pela Liga dos Campeões. O time espanhol poderá contar com o reforço do atacante Kevin Gameiro, recuperado de problema físico, mas não terá o meia argentino Nicolás Gaitán, baixa por lesão.

Gameiro foi desfalque no treino desta segunda-feira por conta de uma pancada no joelho esquerdo. Especulava-se que o francês pudesse ficar de fora da partida desta terça, mas Simeone surpreendeu ao confirmá-lo entre os relacionados.

Já Gaitán não reuniu condições físicas para atuar. O meia está com uma inflamação no quadril, fruto de uma pancada no local sofrida na vitória de sábado contra o Málaga, também não treinou nesta segunda-feira e foi vetado pelo departamento médico.

Além de Gaitán, o Atlético não terá na terça o goleiro Moyá, o volante Augusto Fernández e o atacante Alessio Cerci, todos contundidos. A equipe lidera o Grupo D da Liga dos Campeões com 100% de aproveitamento e nove pontos. O Rostov é o lanterna, com apenas um ponto ganho.