Atlético de Madrid descarta lesão grave e diz que Griezmann deve enfrentar o Real

Depois de ter sido cortado da seleção francesa por problema físico, o atacante Antoine Griezmann foi submetido a exames médicos no Atlético de Madrid nesta segunda-feira. E a notícia tranquilizou os torcedores. Segundo o departamento médico do clube, a lesão no pé esquerdo do jogador não é grave e ele deve disputar o clássico diante do Real Madrid neste sábado, pelo Campeonato Espanhol.

Griezmann ficou com um hematoma no pé esquerdo depois da vitória da seleção francesa sobre a Suécia na sexta-feira, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018. No domingo, o jogador foi cortado da delegação que enfrentará a Costa do Marfim em amistoso nesta terça.

De volta a Madri, Griezmann foi submetido a exames médicos que indicaram "uma boa evolução de sua lesão traumática com hematoma no dorso do pé esquerdo". Apesar da boa notícia, o clube preferiu não confirmar sua presença no clássico. Segundo o departamento médico, ela "dependerá da evolução" física do atacante.

Se não serviu para confirmá-lo para sábado, o exame foi importante para descartar qualquer lesão óssea no pé de Griezmann, maior temor do departamento médico do Atlético. Se ele deve atuar, o Real vai para o clássico repleto de desfalques. Pepe, Casemiro e Toni Kroos, todos lesionados, estão descartados. Já Sergio Ramos e Modric estão em fase final de recuperação e serão avaliados durante a semana.