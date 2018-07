Atlético de Madrid diz que lesão de Falcao não é grave

Falcao se machucou no último domingo, durante o segundo tempo da vitória do Atlético de Madrid sobre o Levante por 2 a 0, em partida válida pelo Campeonato Espanhol. O jogador pediu para ser substituído imediatamente. Após o jogo, o técnico Diego Simeone afirmou esperar que o colombiano ficasse afastado dos gramados por três semanas.

Com a vitória de domingo, o Atlético de Madrid chegou aos 47 pontos e ocupa a segunda colocação no Campeonato Espanhol, com oito pontos a menos do que o líder Barcelona. A equipe volta a entrar em campo nesta quinta-feira, fora de casa, em duelo contra o Bétis, válido pelas quartas de final da Copa do Rei.