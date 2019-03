Atlético de Madrid e Barcelona batem recorde de público de clubes no futebol feminino

Atlético Madrid e Barcelona protagonizaram neste domingo um recorde mundial de público em uma partida entre clubes de futebol feminino, afirmou a liga espanhola. Um total de 60.739 espectadores compareceram ao Wanda Metropolitano Stadium, em Madri, onde viram o time da casa perder por 2 a 0.

A partida contou com as participações das brasileiras Ludmila, do Atlético, e Andressa Alves, no Barcelona. E com o triunfo, o clube catalão diminuiu para três pontos a vantagem do adversário, o atual campeão nacional, na classificação do Espanhol a seis rodadas do fim.

"Então é assim como você se sente quando marca contra seus rivais, em frente à 60 mil pessoas", escreveu Toni Duggan, que fez o segundo gol do Barcelona, em seu perfil no Twitter. "Que dia, mais importante do que uma vitória, hoje nós fizemos história."

Os ingressos para o jogo custavam a partir de 5 euros (aproximadamente R$ 22), mas sócios do Atlético de Madrid podiam entrar gratuitamente no estádio do clube.

Em janeiro, o Athletic Bilbao afirmou ter quebrado um recorde de público no futebol europeu quando 48.121 torcedores acompanharam uma partida contra o Atlético de Madrid, válida pela Copa do Rei, no San Mamés.

O recorde para um jogo de futebol feminino se deu em 1999, na decisão do Mundial, no Rose Bowl, quando os Estados Unidos superaram a China. Já em 2012, na final da Olimpíada de Londres, 80.203 espectadores viram o triunfo norte-americano sobre o Japão.