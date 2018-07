Atlético de Madrid e Barcelona decidem rumo do Campeonato Espanhol

BARCELONA - Mesmo ainda restando o returno inteiro para ser disputado, o destino do Campeonato Espanhol passa pelo resultado do jogo deste sábado entre Atlético de Madrid e Barcelona, no Estádio Vicente Calderón, na capital do país. As duas equipes fazem ótima campanha, dividem a liderança da competição com 49 pontos (16 vitórias, um empate e uma derrota) e se enfrentam no encerramento do primeiro turno.

A partida é a mais aguardada deste início de ano e a expectativa é enorme em torno dos confrontos diretos entre os atacantes Messi e Diego Costa e os técnicos argentinos Tata Martino e Simeone.

Atlético e Barça decidiram a Supercopa em agosto e empataram as duas partidas - 0 a 0 e 1 a 1. O time catalão só ficou com o título por ter marcado um gol fora de casa, mas Simeone evita comparações com aquela decisão. "Não é uma final, é uma partida importantíssima do Campeonato Espanhol, mas é apenas uma partida. Eles têm um elenco riquíssimo, com variantes muito boas, e trataremos de fazer nosso jogo e potencializar nossas ferramentas."

Do lado do Barça, Martino também não vê semelhanças com o último encontro entre as duas equipes e garante que a sua equipe vai manter-se fiel à filosofia de ficar com a posse de bola o maior tempo possível. "O Atlético tem sido a equipe mais compacta, séria e solidária do campeonato, mas isso não muda o nosso jogo."

Messi, que voltou à equipe do Barça na quarta-feira depois de ficar 58 dias afastado por causa de uma lesão muscular, e atuou apenas 30 minutos diante do Getafe, deve começar jogando ao lado de Neymar, recuperado de uma gastroenterite que o tirou do último jogo.