Atlético de Madrid e Chelsea vão à luta por vaga na final da Liga

MADRI - O Atlético de Madrid vai tentar encaminhar nesta terça-feira a classificação para a sua segunda final de Liga dos Campeões da Europa (a primeira foi em 1974, com derrota para o Bayern de Munique). A tarefa, no entanto, não será nada fácil. Do outro lado do gramado do Vicente Calderón estará o Chelsea, time muito mais acostumado a batalhas desse tipo. E que tem no comando José Mourinho, técnico duas vezes campeão do torneio.

Sob a direção do argentino Diego Simeone, o Atlético tem feito uma temporada brilhante, com chances reais de ser campeão nacional e europeu – o time lidera o Campeonato Espanhol. A equipe pratica um futebol não muito vistoso, mas bastante eficiente, e tem uma garra invejável. Simeone, aliás, faz questão de ressaltar isso.

"Os times que vamos enfrentar podem até ter jogadores melhores do que os nossos, mas mais vontade e mais paixão do que nós, poucos têm." Simeone espera por um jogo bastante equilibrado e ele tem seus motivos. Atlético e Chelsea possuem muitas coisas em comum: ambos contam com defesas fortes, praticam uma marcação ferrenha em todas as partes do campo e são ótimos nas jogadas de bola parada. Não será surpresa, aliás, se houver poucos gols nas duas partidas – a segunda será na próxima quarta-feira, em Londres.

Como era de esperar. José Mourinho foi o centro das atenções da imprensa espanhola na chegada do Chelsea a Madri. E o ex-técnico do Real claramente ainda não engoliu a escalação do goleiro Courtois pelo Atlético. O jogador, um dos melhores do time de Simeone na temporada, está emprestado ao clube de Madri pelo Chelsea e só poderia jogar mediante o pagamento de uma pesada multa, mas a Uefa interferiu no caso e impôs a escalação de Courtois sem multa. "É melhor não comentar as decisões da Uefa", falou Mourinho.

O Atlético terá os brasileiros Miranda, Filipe Luís e Diego Costa (este naturalizado espanhol) como titulares e o meia Diego tem alguma chance de jogar. No Chelsea, que não terá Eto’o e dificilmente contará com Hazard, David Luiz, Ramires, Oscar e Willian deverão ser escalados por Mourinho.