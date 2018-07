Atlético de Madrid e Napoli avançam na Liga Europa

Pelo Grupo B, o Atlético de Madrid enfrentou o Hapoel Tel-Aviv, de Israel, no estádio Vicente Calderón, na capital espanhola, e venceu por 1 a 0. Com reservas, García marcou logo aos sete minutos de jogo e garantiu a liderança da chave com 12 pontos. Com dois a menos e também classificado, o Viktoria Plzen, da República Checa, arrancou um empate por 1 a 1 com a Acadêmica, em Portugal.

Já o Napoli sofreu mais ainda para derrotar o AIK Solna, no estádio Rasunda, em Estocolmo. Com um gol do atacante uruguaio Cavani - que havia marcado quatro na última partida - em cobrança de pênalti, no último minuto, o time italiano ganhou por 2 a 1 e já garantiu a segunda colocação do Grupo F, agora com nove pontos. Com 12 e líder da chave, o Dnipro surpreendeu novamente. Na Holanda, a equipe ucraniana bateu o PSV Eindhoven por 2 a 1.

Quem também se garantiu na próxima fase foi o Fenerbahçe, pelo Grupo C. Na França, o time turco derrotou o Olympique de Marselha por 1 a 0 e já assegurou até a ponta da chave, com 13 pontos. A segunda vaga também já está definida: é do Borussia Mönchengladbach, que ganhou em casa do AEL Limassol, do Chipre, por 2 a 0.

No Grupo A, o Liverpool se complicou ao empatar em casa com o Young Boys, da Suíça, por 2 a 2. O time inglês está em segundo lugar, com sete pontos, mesma pontuação dos suíços, mas na última rodada joga como visitante contra a Udinese. Já o Young Boys receberá o já classificado Anzhi Makhachkala.

Em outros jogos, os resultados foram: Steaua Bucareste (Romènia) 1 x 5 Stuttgart (Alemanha), Molde (Noruega) 1 x 2 Copenhague (Dinamarca), Newcastle (Inglaterra) 1 x 1 Marítimo (Portugal) e Brugge (Bélgica) 1 x 2 Bordeaux (França).