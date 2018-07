Atlético de Madrid e Porto vencem no Grupo G da Liga dos Campeões

MADRI - Atlético de Madrid e Porto conseguiram confirmar o favoritismo na abertura do Grupo G da Liga dos Campeões da Europa. Os dois venceram seus jogos nesta quarta-feira, diante de Zenit e Austria Viena. e largaram em vantagem na luta pelas duas vagas da chave, ambos com três pontos somados.

Jogando em casa, no Estádio Vicente Calderón, o Atlético de Madrid ganhou do Zenit por 3 a 1. O time espanhol saiu na frente com o gol de cabeça do zagueiro brasileiro Miranda aos 40 minutos do primeiro tempo. Mas outro jogador do Brasil empatou para os russos na segunda etapa: Hulk.

Aí, porém, brilhou a estrela do meio-campista turco Arda Turan. Ele marcou o segundo gol do Atlético de Madrid, aos 19 minutos, e ainda deu o passe para o atacante brasileiro Léo Baptistão marcar o terceiro aos 35. Assim, o time espanhol estreou no torneio com uma boa vitória em casa.

Para o Porto, a estreia na Liga dos Campeões foi ainda melhor. Mesmo jogando fora de casa, derrotou o Austria Viena por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado pelo meia argentino Lucho Gonzalez, aos 10 minutos do segundo tempo, garantindo a vitória do time português na capital austríaca.