Atlético de Madrid é punido pela Uefa por faixa racista na final da Liga Europa

A Uefa anunciou nesta quinta-feira uma punição ao Atlético de Madrid por racismo na final da Liga Europa, vencida pelo time espanhol por 3 a 0 diante do Olympique de Marselha, da França, em maio. Na ocasião, torcedores radicais do Atlético exibiram uma faixa de extrema direita na arquibancada do estádio Parc Olympique Lyonnais, em Lyon, na França.

O Comitê de Controle, Ética e Disciplina da Uefa considerou o Atlético culpado no episódio por "comportamento racista". Como punição, o Atlético terá de fechar uma parte do estádio Wanda Metropolitano na primeira partida da Liga dos Campeões na próxima temporada.

Ao menos três mil lugares serão isolados do estádio que será palco da final da competição europeia em junho de 2019. Além disso, o clube espanhol também precisará pagar uma multa de 2 mil euros (cerca de R$ 8,7 mil) pelos sinalizadores acesos pelos torcedores durante a partida contra o Olympique de Marselha.