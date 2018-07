Atlético de Madrid e Valencia empatam no Espanhol Dois gols no início selaram o resultado do confronto entre Atlético de Madrid e Valencia, neste domingo, pela 29.ª rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro Jonas marcou o primeiro aos cinco minutos, mas Falcao García deixou tudo igual para o time madrilenho aos seis, e garantiu o 1 a 1, no Vicente Calderón.