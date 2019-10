Atlético de Madrid e Valladolid ficam no zero em jogo com a presença de Ronaldo

O Atlético de Madrid pretendia aproveitar a oitava rodada do Campeonato Espanhol para seguir na caça ao líder e rival Real Madrid, mas não contava com a astúcia do Valladolid.

Jogando em casa, o time que tem o brasileiro Ronaldo como dono não deu mole para o adversário deste domingo e a partida terminou em 0 a 0. Melhor para o ex-atacante, que esteve presente nas arquibancadas para acompanhar o duelo.

Entretanto, o craque teve o que lamentar no estádio José Zorrilla. Os mandantes perderam um pênalti, desperdiçado pelo atacante espanhol Sandro Ramirez, que isolou a bola para a arquibancada.

Com o resultado, o Atlético chega aos 15 pontos e fica a três do arquirrival de Madri, o líder do campeonato. Caso o Barcelona vença o Sevilla, também neste domingo, o clube da Catalunha pode chegar aos 16. Já o Valladolid continua no pelotão intermediário, com 10.

Além da posição desfavorável na tabela em relação aos maiores rivais pelo título nacional, o Atlético vive sequência ruim na competição. Nos últimos cinco jogos pelo Campeonato Espanhol, os comandados de Simeone venceram apenas um.

Como se não bastasse, a grande sensação do clube da capital neste começo de temporada, o meia-atacante João Félix, passou em branco. O recém-contratado português foi substituído no segundo tempo.

Melhor para os donos da casa, que evitam uma derrota para o Atlético pela primeira vez nos últimos nove confrontos pelo torneio - o placar agregado no período é de 21 a 3 para a equipe de Madri.

Entretanto, fica o amargor pelo pênalti perdido aos 37 minutos do primeiro tempo. Melhor oportunidade do jogo. A penalidade nasceu de uma interferência do árbitro de vídeo (VAR). O juiz José Sanchéz foi chamado para revisar uma possível falta dentro da área do Atlético e confirmou a penalidade. Sandro Ramirez foi para a cobrança, mas falhou.

No segundo tempo, os visitantes partiram para o ataque, mas conseguiram apenas duas boas chances. Na primeira, o atacante espanhol Alvaro Morata recebeu cruzamento na área e chutou no canto direito do gol, sem sucesso.

Na segunda, o meia-atacante argentino Angel Correa deu um belo chute de fora da área, mas a bola explodiu na trave. No fim das contas, o placar não saiu do zero para os dois lados.

Em outro jogo deste domingo pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, o Celta de Vigo recebeu o Athletic de Bilbao e venceu por 1 a 0. O autor do tento vitorioso foi o atacante espanhol Iago Aspas. Abrindo as partidas do dia no torneio, o Mallorca jogou em casa contra o Espanyol e triunfou por 2 a 0. O atacante croata Ante Budimir e o volante espanhol Salva Sevilla fizeram os gols do confronto.