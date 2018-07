Atlético de Madrid elimina Liverpool e vai à final

A equipe espanhola se classificou na soma de resultados, já que venceu o jogo de ida por 1 a 0, em Madri. O gol marcado fora de casa, nesta quinta, desempatou o confronto e garantiu o Atlético em sua primeira final numa competição europeia em 24 anos. O time ainda disputará a decisão da Copa do Rei, na Espanha.

O Liverpool, por sua vez, sofreu mais uma decepção nesta temporada. Depois de ser eliminado precocemente na Liga dos Campeões, e estar longe da briga pelo título no Campeonato Inglês e com poucas chances de obter uma vaga na próxima Liga, o time apostava na competição europeia para "salvar" o ano.

Jogando de casa, o Liverpool entrou em campo disposto a reverter o revés da partida de ida e alcançar a decisão. Pressionou o rival nos primeiros instantes e criou boa chance de gol com Benayoun. O Atlético quase surpreendeu com Aguero, mas os donos da casa voltaram à carga em jogada de Agger, que mandou para as redes, aos 31, mas o árbitro assinalou impedimento.

As tentativas do Liverpool foram premiadas aos 44 minutos. Aquilani completou cruzamento e deixou os anfitriões na frente. Como o Atlético não conseguiu empatar o duelo, a vaga na decisão precisou ser decidida na prorrogação.

E, no tempo extra, o Liverpool voltou a pressionar os visitantes. A estratégia deu certo e Benayoun aumentou a vantagem no placar, ao receber passe do brasileiro Lucas. No entanto, os donos da casa vacilaram na defesa e o uruguaio Forlán descontou ainda no primeiro tempo.

O gol do Atlético desestabilizou a equipe anfitriã, que não conseguiu manter o ritmo na etapa final e viu os espanhóis comemorarem a classificação no apito final. Com a eliminação do Liverpool, caberá ao Fulham representar o futebol inglês em uma final europeia nesta temporada. O time bateu o Hamburgo de virada, por 2 a 1, e fará a decisão inédita com o Atlético de Madrid.