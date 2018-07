Atlético de Madrid empata amistoso de celebração do centenário do Toluca

O Atlético de Madrid entrou em campo pela primeira vez na sua preparação para a próxima temporada do futebol europeu na noite de terça-feira e não passou de um empate por 0 a 0 com o Toluca, clube mexicano que promoveu o amistoso no Estádio Nemesio Diez para celebrar o seu centenário de fundação, completado em 12 de fevereiro.

Como tradicionalmente ocorre nesse tipo de amistoso, o técnico Diego Simeone aproveitou o compromisso para realizar vários testes no Atlético de Madrid. Assim, alterou toda a sua formação titular, que contou com o brasileiro Filipe Luís, no intervalo.

O primeiro tempo do amistoso foi equilibrado, com o Toluca ameaçando em finalizações de Gabriel Hauche e Efraín Velarde, enquanto as principais chances do Atlético saíram dos pés de Antoine Griezmann e Juanfran. Na etapa final, mesmo com uma formação reserva, o time espanhol teve a principal oportunidade, com Thomas Partey, que parou em uma difícil defesa do goleiro Alfredo Talavera.

O próximo compromisso do Atlético de Madrid na sua pré-temporada será em 1º de agosto, quando vai encarar o Napoli, em Munique, pela Audi Cup. No dia seguinte, pelo mesmo torneio amistoso, o time vai encarar Bayern de Munique ou Liverpool. Depois, em 6 de agosto, vai encarar o Brighton & Hove Albion, na Inglaterra. A estreia no Campeonato Espanhol está agendada para o fim de semana do dia 20 de agosto, fora de casa, diante do Girona.