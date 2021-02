Atlético de Madrid empata com Levante e perde chance de disparar no Espanhol

O Atlético de Madrid voltou a tropeçar no Campeonato Espanhol. Nesta quarta-feira, em jogo atrasado da segunda rodada, o time comandado por Diego Simeone empatou com o Levante por 1 a 1, fora de casa, renovando as esperanças dos rivais Real Madrid e Barcelona, que vêm logo atrás do líder na tabela da competição.

Com o empate, o segundo nos últimos três jogos, o Atlético chegou aos 55 pontos e tem seis de vantagem sobre o Real Madrid. O time de Simeone ainda tem um jogo a menos que o arquirrival. Mas tem a mesma quantidade de partidas do Barcelona, que aparece em terceiro, com 46 pontos, e um jogo a menos que o Real. Já o Levante figura em 11º, com 28.

Apesar do favoritismo e da boa fase, o Atlético começou atrás no placar. Aos 17 minutos de jogo, Enis Bardhi recebeu passe de Jorge de Frutos e bateu de primeira, dentro da área, após rápido contra-ataque dos anfitriões.

O empate atleticano veio 20 minutos depois. Marcos Llorente caprichou no chute de fora da área e viu a bola desviar na defesa para enganar o goleiro Aitor, que virou o protagonista da partida no segundo tempo.

Ele fez uma série de defesas importantes, evitando a virada do Atlético. Entre as chances desperdiçadas pelo visitante, Angel Correa surpreendeu ao mandar para fora quando estava diante do gol aberto. O time de Madrid chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento.