Atlético de Madrid empata com o penúltimo do Espanhol

Já o time da capital espanhola ficou na sexta colocação, com 32 pontos, e desperdiçou boa chance de ultrapassar Espanyol e Athletic Bilbao, que estão respectivamente no quarto e no quinto postos da tabela, ambos com 33.

No duelo deste sábado, o Atlético saiu na frente aos 20 minutos, com um gol contra de Roberto Canella. Porém, logo aos 37 da primeira etapa, Eguren garantiu o empate ao time de Gijón.

Em outro jogo deste domingo pelo Espanhol, o Athletic Bilbao se garantiu na quinta posição do bater o Málaga por 3 a 0, em casa. O resultado foi conquistado em um intervalo de apenas 11 minutos no segundo tempo, com gols de Amorebieta, José e Toquero.

Com a vitória, o Athletic chegou aos 33 pontos e se igualou ao Espanyol, que ocupa a quarta posição por estar em vantagem no saldo de gols. Já o Málaga ocupa a oitava colocação, com 31 pontos, e deixou a zona de classificação para a Liga Europa.

Também neste domingo na Espanha, o Granada brilhou ao golear a Real Sociedad por 4 a 1, de virada, também em casa. O triunfo deu novo fôlego à equipe, que se distanciou da zona de rebaixamento e chegou aos 28 pontos, no 14.º posto da tabela. Já o rival derrotado estacionou nos 27 pontos e agora ocupa o 15.º lugar. Uche, com dois gols, se destacou pelo Granada no duelo.

Já o Villarreal, do brasileiro Nilmar, viveu mais um capítulo da sua penosa campanha neste Campeonato Espanhol ao ser goleado por 4 a 0 pelo Mallorca, fora de casa. Com o resultado negativo, o time segue próximo da zona de rebaixamento, com 26 pontos, na 16.ª posição. Enquanto isso, o time maiorquino subiu para a 13.ª colocação, com 28. Victor, com dois gols, foi o destaque do triunfo por goleada.