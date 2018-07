Atlético de Madrid empata com Sevilla e perde liderança

O Atlético de Madrid sofreu um tropeço neste domingo que pode custar o título do Campeonato Espanhol. A equipe comandada pelo técnico Diego Simeone ficou no empate por 0 a 0 com o Sevilla e deu a chance que o Barcelona precisava para disparar na liderança.

O Barcelona venceu o Málaga no sábado e assumiu a ponta de maneira provisória e com uma rodada disputada a menos do que os rivais. Neste domingo, o Atlético de Madrid empatou em pontos com o time catalão, 48, mas ainda assim é pior nos critérios de desempate.

Assim, a equipe de Messi, Suárez e Neymar pode assumir a liderança isolada do Espanhol caso vença o jogo contra o Sporting Gijón no próximo dia 16 de fevereiro. A partida foi adiada por conta da participação do Barcelona no último Mundial de Clubes a Fifa.

O empate tampouco foi bom para o Sevilla, pois o time chegou a 33 pontos e estacionou no sétimo lugar. Caso tivesse vencido a partida, poderia entrar na zona de classificação às competições europeias.

A partida deste domingo foi bastante equilibrada, mas o Atlético de Madrid teve a melhor chance do jogo de mexer no marcador e acabou impedido pela trave. Aos 13 minutos do segundo tempo, Griezmann recebeu cruzamento de Koke e cabeceou bonito, mas acertou o poste.

Pouco depois, aos 20, os visitantes tiveram Vitolo expulso por levar o segundo amarelo. A pressão do Atlético aumentou, mas o goleiro do Sevilla apareceu para assegurar o empate. Aos 32, Ferreira Carrasco chutou e Rico defendeu. Depois, Gabi cobrou falta e o arqueiro salvou de novo, mantendo o 0 a 0 no placar.

Agora o Atlético de Madrid tem pela frente a chance de destronar o Barcelona, pois os dois times se enfrentam no próximo sábado, no Camp Nou. No mesmo dia, o Sevilla recebe o Levante.

BILBAO GOLEIA EIBAR

Em outro duelo já encerrado neste domingo, o Athletic Bilbao venceu o Eibar por 5 a 2, em casa, e cessou a escalada do adversário. Agora o time do País Basco foi a 31 pontos, no oitavo lugar. O Eibar, por sua vez, estacionou nos 33, na sexta colocação, que dá uma vaga na fase qualificatória à Liga Europa.