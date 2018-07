Atlético de Madrid empata e é eliminado na Liga Europa

Para avançar na competição, o time espanhol precisava vencer os alemães e ainda contar com um tropeço do Aris Thessaloniki, que bateu o Rosenborg por 2 a 0. Os resultados deixaram o Atlético com oito pontos, dois a menos que o Aris, segundo colocado da chave. A primeira posição ficou com o Bayer, com 12 pontos.

Jogando sob uma tempestade de neve, o Atlético teve dificuldade para encarar o Bayer. Depois de um primeiro tempo de poucos lances de gol, os visitantes saíram atrás no placar, ao sofrer gol de Helmes, aos 24. O empate veio três minutos depois, com Merida, mas não foi o suficiente para deixar o Atlético na briga pela classificação.

Em Turim, o Manchester City contou com gol do brasileiro Jô para empatar com a já eliminada Juventus, por 1 a 1. O resultado definiu apenas as posições no Grupo A, que já tinha seus dois classificados garantidos na rodada passada. O time inglês assegurou a primeira posição, com 11 pontos. O Lech Poznan, que derrotou o Salzburg por 1 a 0, fora de casa, chegou à mesma pontuação, mas ficou em segundo lugar por conta dos critérios de desempate.

Pelo Grupo C, o Lille conquistou a classificação para a próxima fase, ao vencer o Gent por 3 a 0, rival direto, diante de sua torcida. A liderança da chave ficou com o Sporting Lisboa, que perdeu do Levski Sofia por 1 a 0, fora de casa. O time português encerrou a fase de grupos com 12 pontos, quatro a mais que o Lille.