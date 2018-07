Atlético de Madrid empata e fica longe de Real e Barcelona

No confronto do Vicente Calderón, o duelo foi de alta intensidade desde o início, com muita pressão por parte do Atlético contra a bem estruturada defesa do Valência. Mas o bloqueio da defesa visitante durou até os 33 minutos, quando

Koke acertou um forte chute de fora da área para abrir o placar.

Na volta do intervalo, os times entraram com a mesma intensidade, com o Atlético procurando o gol que traria a possível vitória. Mas aos 35, o zagueiro alemão Mustafi, parte do elenco campeão do mundo pela Alemanha no Brasil no ano passado, cabeceou firme para empatar a partida no Calderón. Com o resultado, o Atlético continua em terceiro, com 55, a seis do Real e a sete do Barcelona. O Valencia segue na quarta posição, com 54 pontos.

VILLARREAL FAZ 4 - Ainda pela 26ª rodada, o Villarreal fez 4 a 1 no Celta de Vigo com domínio amplo da partida. O mexicano Giovani dos Santos abriu o placar aos 41 do primeiro tempo. O time da casa ampliou com Mateo Pablo Musacchio, aos 45, e Augusto Fernandez descontou aos 5 minutos do segundo tempo. Luciano Viretto, aos 28, e Gerard Moreno, aos 39 do segundo tempo, deram números finais ao placar. O Villarreal segue em sexto com 48 pontos, enquanto o Celta ocupa a nona posição, com 32.

Em San Sebastián, a Real Sociedad bateu o Espanyol com um placar magro de 1 a 0, gol de Sergio Canales. Com este resultado, a Real ocupa a 11ª posição, com 30 pontos. O Espanyol fica em décimo, com 32 pontos.