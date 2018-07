Atlético de Madrid empata novamente com time recém-promovido à elite espanhola

O Atlético de Madrid voltou a decepcionar neste sábado ao acumular o segundo empate consecutivo contra uma equipe recém-promovida para a primeira divisão do Campeonato Espanhol. Depois de tropeçar diante do Alavés na estreia, em casa, desta vez a equipe visitou o Leganés e ficou no 0 a 0 no Estádio Municipal de Butarque.

Os visitantes dominaram a partia, chegaram a ter 70% do controle da posse de bola, mas esbarraram na grande atuação do goleiro Serantes, que fez ao menos quatro grandes defesas para segurar o resultado para os anfitriões.

No primeiro tempo, o atacante Griezmann recebeu na área e bateu rasteiro para defesa no reflexo de Serantes. Na etapa final, o francês teve mais duas oportunidades, em chutes que pararam nas mãos do goleiro adversário. Aos 38 minutos foi a vez de Carrasco chutar da entrada da área e Serantes salvar com a perna.

O Atlético de Madrid tentará a primeira vitória na competição em 10 de setembro, no duelo contra o Celta, fora de casa, pela terceira rodada do Espanhol. O Leganés visita o Sporting Gijón, no dia 11, em partida que poderá contar com a estreia do ex-corintiano Luciano. O atacante foi oficializado como reforço pelo Leganés na última semana e não foi relacionado para o duelo deste sábado.