Atlético de Madrid empata sem gols com o Valencia pelo Espanhol

O Atlético de Madrid parece ter sentido falta do poderio ofensivo de Antoine Griezmann, suspenso, neste sábado. Em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Espanhol, a equipe da capital não foi além de um empate por 0 a 0 contra o Valencia, fora de casa, no Estádio Mestalla.

A igualdade deixou as duas equipes com cinco pontos na classificação do Espanhol. O Atlético de Madrid está à frente por causa dos critérios de desempate, em quarto lugar, enquanto o Valencia ocupa a sétima posição. Ambos, porém, podem ser ultrapassados por outras equipes no complemento da rodada.

O Valencia começou a partida com o goleiro Neto, o zagueiro Gabriel Paulista e o meio-campista Andreas Pereira entre os titulares. O Atlético de Madrid, por sua vez, contou com o lateral-esquerdo Filipe Luís na sua formação inicial.

A melhor chance de gol da partida saiu dos pés do argentino Luciano Vietto, ainda no primeiro tempo, para o Atlético de Madrid. Já o Valencia exibiu competitividade, mas careceu de criatividade no setor ofensivo, a ponto de não ter acertado a meta adversária em toda a partida.

O Atlético de Madrid voltará a campo na próxima terça-feira, quando vai até a Itália para enfrentar a Roma pela Liga dos Campeões da Europa. Já o Valencia não tem compromissos no meio de semana e duelará com o Levante, fora de casa, no próximo sábado, em clássico regional pelo Espanhol.