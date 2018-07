Atlético de Madrid empresta brasileiro ao Rayo Vallecano

O atacante, de 23 anos, anotou oito gols na temporada passada, a sua primeira no clube da capital da Espanha. Diego Costa sofreu uma lesão na perna direita no ano passado, o que o afastou do Atlético de Madrid. Assim, o brasileiro não disputou sequer uma partida nesta temporada.

Diego Costa já treina com o elenco do Rayo Vallecano, que está de volta à primeira divisão do futebol espanhol. A equipe tem o objetivo de se manter na elite e está em 13º lugar, três pontos acima da zona de rebaixamento. A equipe volta a jogar no próximo sábado, fora de casa, contra o Athletic Bilbao.