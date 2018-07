Atlético de Madrid entra na briga para contratar Lyanco, do São Paulo

O Atlético de Madrid entrou na briga para ter o zagueiro Lyanco, do São Paulo. O clube espanhol está disposto a pagar R$ 20 milhões pelo atleta, valor parecido com o que a Juventus, da Itália, ofereceu antes de fechar a janela de transferências para a Europa.

O interesse do time espanhol veio por um agente diferente do que representou a Juventus na negociação. O clube italiano não imaginava que teria uma concorrência pelo defensor formado nas categorias de base do São Paulo e que está disputando o Campeonato Sul-Americano Sub-20, no Equador.

Segundo José Jacobson Neto, diretor de futebol do São Paulo, não veio nenhuma proposta oficial do Atlético de Madrid pelo zagueiro de 20 anos. "Não tem nada, não chegou nada para a gente. Existia o interesse da Juventus, mas esfriou", explicou o dirigente.

Na negociação com a Juventus, há uma semana, o São Paulo quase chegou a um acerto, mas na última hora falou que não dava para vender e preferiu esperar para negociar após o fechamento da janela. Isso significa que, caso Lyanco seja realmente vendido, ele só irá para o novo clube no meio do ano, quando a janela de transferências para a Europa estará aberta novamente.