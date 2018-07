Atlético de Madrid espanta zebra e assume 3º lugar do Espanhol

O Atlético de Madrid chegou, neste sábado, à sua sexta partida de invencibilidade no Campeonato Espanhol. Fora de casa, aproveitou a fragilidade do lanterna, o Córdoba, para vencer por 2 a 0. Griezmann e Saúl marcaram os gols da equipe da capital.

O francês fez o primeiro logo aos 5 minutos, em jogada individual. Ele carregou pelo meio do campo, no mano a mano com um marcador, cortou para a esquerda e bateu cruzado, pegando o goleiro de surpresa.

O segundo gol do Atlético saiu na jogada mais importante da equipe: a bola aérea. Após cruzamento da esquerda, José Maria Giménez desviou e Saúl subiu sem marcação para fazer 2 a 0, aos 39 minutos do primeiro tempo.

Com a vitória, o Atlético de Madrid chegou aos 62 pontos, passando o Valencia (60) e encostando no Real Madrid (64). Ambos, porém, ainda jogam por esta 29.ª rodada do Espanhol. Os valencianos recebem o Villarreal, enquanto os madrilenhos enfrentam o Granada. Ambos os jogos são no domingo.