Atlético de Madrid está perto de contratar Alex Telles por R$ 132 milhões, diz jornal

O Porto está muito próximo de fechar mais uma grande negociação. Depois de vender Eder Militão para o Real Madrid por 50 milhões de euros (R$ 215 milhões), a equipe portuguesa tem conversas adiantadas para a transferência de Alex Telles ao Atlético de Madrid por valores na casa dos 30 milhões de euros (cerca de R$ 132 milhões), segundo informa o jornal A Bola.

A equipe espanhola está no mercado em busca de substitutos para o francês Lucas Hernández, negociado com o Bayern de Munique, e para Felipe Luís, que terá o contrato encerrado e pode ir para o Barcelona.

Segundo a publicação, o volante Héctor Herrera também deve ser contratado pela equipe da capital espanhola e chegará sem custos.

O lateral-esquerdo Alex Telles, que atuou recentemente pela seleção brasileira nos amistosos contra Panamá e República Checa, está em fase de recuperação após se lesionar na cobrança de um pênalti contra o Braga no último final de semana.

O brasileiro está fora da partida contra o mesmo Braga, nesta terça, fora de casa, pelas semifinais da Taça de Portugal. Nos próximos dois meios de semana, o Porto enfrentará o Liverpool pela Liga dos Campeões - a ida, na Inglaterra, será no próximo dia 9, enquanto que a volta, na Cidade do Porto, acontecerá no dia 17.