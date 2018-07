Atlético de Madrid faz 2 gols em 2 minutos e vence o Osasuna fora

Vindo de duas derrotas seguidas pelo Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid conseguiu a recuperação neste domingo. Jogando fora de casa, em Pamplona, o time do técnico Diego Simeone venceu o Osasuna por 3 a 0. Os dois primeiros gols foram marcados com uma diferença de menos de dois minutos, ainda no primeiro tempo, depois que Oblak pegou um pênalti Roberto Torres e impediu que o rival saísse na frente.

Aos 36 minutos, Koke levantou bola na área e Godin, como de costume, subiu mais alto que a zaga para abrir o placar. No minuto seguinte, após o Osasuna dar a saída de bola, o Atlético puxou o contra-ataque e marcou com Gameiro, atacante francês que bateu na saída do goleiro. No último minuto do jogo, Carrasco, que havia saído do banco, fez o terceiro.

Diferente dos últimos anos, em que brigou de igual para igual com Real Madrid e Barcelona, nesta temporada o Atlético de Madrid aparece atrás dos rivais. Nas quatro rodadas anteriores, havia acumulado derrotas para Sevilla, Real Sociedad e Real Madrid.

Assim, o time de Simeone tem 24 pontos, no quarto lugar. O Barcelona soma 26 mas ainda joga neste domingo, pela 13.ª rodada, fora de casa, contra a Real Sociedad. O Sevilla é o segundo, com 27, enquanto o Real Madrid lidera com 33. Os dois primeiros já jogaram pela rodada, vencendo seus jogos no sábado.