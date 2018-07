Atlético de Madrid faz 4 a 0 em 'nanico' de Barcelona

BARCELONA - O Atlético de Madrid foi até Barcelona neste sábado, mas o rival não era nem o Barcelona nem o Espanyol e sim o nanico Sant Andreu. Nada de Camp Nou, e sim o Estádio Municipal Narcís Sala, que tem capacidade para pouco mais de 6 mil pessoas e gramado artificial. Diego Costa foi poupado, entrou só no segundo tempo, mas a equipe da capital ganhou fácil, por 4 a 0.

O jogo foi válido pela fase preliminar às oitavas de final da Copa do Rei. A partida de volta será no dia 18 de dezembro, uma quarta-feira, e o Atlético de Madrid joga podendo perder por até três gols.

O Sant Andreu é mais antigo que a grande maioria dos grandes clubes brasileiros e completou 103 anos em 2013. Mas nunca jogou a primeira divisão da Espanha. Mesmo na Segundona só esteve em 11 oportunidades. Atualmente briga contra o time B do Espanyol no meio da tabela da terceira divisão.

Assim, foi presa fácil para o Atlético de Madrid, que levou o jogo a sério. Abriu o placar com Raúl García, ampliou com dois de Turan e fechou a conta com David Villa. Filipe Luis foi titular, enquanto Diego Costa entrou apenas no finalzinho segundo tempo.