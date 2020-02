Atlético de Madrid faz o dever de casa e derrota o embalado Liverpool pela Liga dos Campeões

Com uma marcação implacável, o Atlético de Madrid derrotou o Liverpool, por 1 a 0, nesta terça-feira, na capital espanhola, em jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

LEIA TAMBÉM > Jovem grava assédio em Uber no RS e motorista é banido da empresa

Com o resultado, a equipe do técnico Diego Simeone vai jogar por um empate, dia 11 de março, em Anfield Road, para eliminar o atual campeão e garantir vaga nas quartas de final da principal competição europeia.

O jogo mal começou e o Atlético de Madrid já conseguiu vantagem no placar. Aos quatro minutos, escanteio da direita, bobeada da zaga inglesa e Saul desviou de Alisson para abrir o placar.

A partir daí, o time espanhol passou a atuar do jeito que gosta Simeone: no contra-ataque. Com um forte sistema defensivo, os espanhóis conseguiram bloquear os comandados de Jürgen Klopp, que ficaram bastante com a posse de bola, mas pouco criaram.

O Atlético acabou sendo mais perigoso e quase ampliou a vantagem, aos 25 minutos, com Álvaro Morata. O atacante fez boa jogada pela esquerda e bateu para bela defesa de Alisson, que fechou bem o ângulo.

O único lance que assustou os torcedores no Estádio Wanda Metropolitano no primeiro tempo ocorreu em uma saída de bola mal feita pelo goleiro Oblak. Salah fez o gol, mas o lance foi impugnado pela posição de impedimento de Firmino, autor da assistência.

O segundo tempo parecia que seria diferente para o Liverpool, quando Salah, livre, perdeu grande chance, ao cabecear para fora, logo aos dois minutos. Mas o lance fez a zaga de Madri aumentar suas atenções e a dificuldade dos ingleses foi ainda maior.

Mais uma vez, Morata teve chance de fazer o segundo gol do Atlético, mas o atacante escorregou na hora de finalizar, aos 23 minutos, levando desespero para os torcedores nas lotadas arquibancadas do estádio.

O esquema de marcação do Atlético estava tão bom, que, aos 25, Renan Lodi teve liberdade e condições de arriscar de fora da área, quase surpreendendo Alisson. Os últimos 20 minutos de jogo foram marcados pelo domínio de bola estéril do Liverpool, que praticamente não incomodou Oblak.