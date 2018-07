Atlético de Madrid fecha 2016 com vitória em amistoso na Arábia Saudita

O Atlético de Madrid fechou o ano de 2016 com vitória. Nesta sexta-feira, no penúltimo dia do ano, a equipe espanhola foi até Jeddah, na Arábia Saudita, para um amistoso contra o Al-Ittihad. A vitória, de virada, por 3 a 2, veio apenas após a entrada dos reservas no segundo tempo.

Cerca de 62 mil pessoas lotaram o Estádio King Abdullah Sports City, inaugurado em 2014 e casa tanto do Al-Ittihad quanto do Al-Ahli. Os árabes viram os visitantes abrirem o placar aos 23 minutos, com Juanfran, após boa assistência de Gabi. No finalzinho do primeiro tempo, porém, o Al-Ittihad surpreendeu, marcou dois gols, e virou o placar. Kahraba anotou aos 44 minutos e Akaichi fez aos 45.

No intervalo, Diego Simeone fez seis mudanças no time, poupando titulares. O Atlético melhorou e virou. Aos 18, Fernando Torres, que havia começado o jogo no banco de reservas, deixou tudo igual de pênalti. Aos 27, o terceiro gol veio da forma que o time de Simeone mais gosta: pelo alto. Giménez fez de cabeça, após cobrança de falta.

O elenco do Atlético de Madrid volta à Espanha durante a madrugada para que os jogadores tenham o dia 31 livre. Na terça-feira a equipe já tem compromisso oficial, visitando o Las Palmas, nas Ilhas Canárias, pela Copa do Rei. No Espanhol, o Atlético é só o sexto colocado.