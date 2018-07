Atlético de Madrid ganha, abre folga na liderança, mas Diego Costa dá susto

MADRI - Diego Costa teve um dia atípico. Neste domingo, ele marcou o segundo da vitória do Atlético de Madrid por 2 a 0 sobre o Getafe, na casa do adversário, mas depois de dar um carrinho para chegar na bola acertou em cheio a trave, causando preocupação na torcida do seu time e da seleção espanhola. Mas o Atlético já avisou que o centroavante, que também perdeu um pênalti no jogo, só teve um machucado.

A imagem preocupou porque, assim que houve o choque e os companheiros dele se aproximaram já vieram os primeiros pedidos de substituição. Diego Costa foi trocado pelo técnico Diego Simeone e deixou o gramado de maca, indicando sentir muita dor. Apesar do gol, o dia não era dele.

Aos 21 minutos, quando o Atlético já ganhava por 1 a 0, Diego Costa perdeu um pênalti, defendido por Codina. O lance foi um dos mais peculiares da temporada. Afinal, foi um pênalti duplo. Lafita segurou Diego Costa e a bola sobrou para Miranda, que foi segurado por Alexis. Só Lafita foi expulso.

Na batida, as imagens da televisão mostraram um torcedor, de costas para Diego Costa, atrás do gol, abaixando a calça e mostrando as nádegas para o batedor. Desconcentrado ou não, o atacante errou a cobrança.

De resto o jogo foi relativamente normal. O Atlético abriu o placar aos 40 minutos, com Godin, de cabeça, após cruzamento de Juanfran. Diego Costa fez o dele aos 39 do segundo tempo, entrando de carrinho no toque de Adrián.

Com a vitória, o Atlético de Madrid foi a 82 pontos e finalmente abriu folga na liderança, com três a mais que o Real Madrid. O Barcelona perdeu para o Granada, fora de casa, no sábado, e estacionou em 78, agora no terceiro lugar. Vale lembrar que, na última rodada, Barça e Atlético se enfrentam na Catalunha.

O próximo adversário do Atlético é o Elche, sexta, em Madri. Depois, na terça, a equipe do técnico Diego Simeone começa a brigar por uma vaga na final da Liga dos Campeões contra o Chelsea. O jogo de ida é na Espanha.