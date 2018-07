Atlético de Madrid ganha fora de casa e vira vice-líder

O Atlético de Madrid assumiu provisoriamente a vice-liderança do Campeonato Espanhol, ao ganhar fora de casa do Elche, por 2 a 0, neste sábado, pela 14.ª rodada. Mas pode perder a segunda colocação neste domingo, quando o Barcelona entra em campo para enfrentar o Espanyol.

Agora, o Atlético de Madrid soma 32 pontos, atrás apenas do líder Real Madrid, que tem 33 e também joga neste sábado, diante do Celta. Enquanto isso, o Barcelona caiu para terceiro lugar, com 31. Os três, portanto, repetem a acirrada luta pelo título vista na temporada passada.

No jogo deste sábado, o Atlético de Madrid conseguiu uma vitória relativamente tranquila. Diante do penúltimo colocado do campeonato - o Elche tem apenas 10 pontos -, abriu o placar logo aos 16 minutos, com Jose Gimenez. Depois, ampliou com Mandzukic aos oito do segundo tempo.