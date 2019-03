Atlético de Madrid goleia Alavés e ainda sonha com título no Espanhol

O Atlético de Madrid manteve as esperanças de chegar ao título do Campeonato Espanhol neste sábado ao golear o Alavés por 4 a 0, fora de casa. O resultado manteve a diferença para o líder Barcelona em dez pontos - mais cedo, o time catalão vencera o Espanyol por 2 a 0, em casa.

Com estes resultados, o primeiro colocado da tabela soma 69 pontos, contra 59 da equipe de Madri. Os dois times estão concentrando a briga pelo título nas últimas rodadas. Isso porque o Real Madrid, com 54 pontos, na terceira posição, tem chances remotíssimas de chegar ao troféu.

O triunfo deste sábado animou a equipe do técnico Diego Simeone também em razão do placar. A goleada foi sobre um rival que briga pelas primeiras posições. Com 44 pontos, o Alavés é o quinto colocado e sonha com a vaga direta na próxima edição da Liga dos Campeões.

A boa fase do rival, contudo, não foi o suficiente para parar o forte ataque do Atlético. Aos 11 minutos de jogo, os visitantes já venciam por 2 a 0. Saúl Ñíguez abriu o placar logo aos 5. E o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa ampliou aos 11, ao acertar belo chute de fora da área. A bola carimbou a trave antes de entrar. No segundo tempo, Alvaro Morata e Thomas Partey ampliaram a vantagem dos visitantes aos 14 e aos 39 minutos.

Mais cedo, o Celta de Vigo bateu o Villarreal por 3 a 2, diante de sua torcida. Apesar do triunfo, o time de Vigo soma 28 pontos e segue ameaçado pelo rebaixamento, na 18ª e antepenúltima colocação. O Villarreal não vive situação mais confortável. Está logo acima, em 17º, com 29 pontos.