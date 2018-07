Atlético de Madrid goleia e lidera; Juventus é derrotada na Grécia

Na chave mais equilibrada da atual edição da Liga dos Campeões da Europa, Atlético de Madrid e Olympiakos se deram melhor nesta terceira rodada. Jogando em casa, os times espanhol e grego venceram Malmoe (Suécia) e Juventus, de Turim, para chegarem à metade desta fase na liderança do Grupo A, ambos com seis pontos. Italianos e suecos amargam a terceira colocação e necessitam de reação, no próximo dia 4, quando os duelos serão os mesmos, mas com os mandos de campo invertidos.

No estádio Vicente Calderón, na capital espanhola, o Atlético de Madrid fez um péssimo primeiro tempo e foi para o intervalo em um vaiado 0 a 0 com o modesto Malmoe. Com uma boa conversa do técnico argentino Diego Simeone, o time resolveu jogar e imitou o Bayern de Munique, que no dia anterior precisou apenas dos primeiros 45 minutos de jogo para marcar 5 gols na Roma.

Logo aos 3 minutos, Koke abriu o placar e a forte retranca do Malmoe. Em um intervalo de dois minutos, a vitória foi garantida com os gols de croata Mandzukic, aos 16, e do francês Griezmann, aos 18. Com mais tranquilidade, o Atlético de Madrid não permitiu qualquer reação sueca e obteve a goleada no final. O zagueiro uruguaio fez o quarto, aos 42, e o italiano Cerci marcou o quinto aos 45.

Pelo saldo de gols (5 a 0), o Atlético de Madrid fica em primeiro na chave. Para também chegar aos seis pontos, o Olympiakos usou novamente a força de sua torcida em Atenas - como aconteceu na estreia vitoriosa contra os espanhóis - e as grandes defesas do goleiro Roberto contra a Juventus. Foram oito no total, contra quatro do italiano Buffon.

Com o gol de Pajtim Kasami, aos 36 minutos do primeiro tempo, após assistência de Mitroglou, a Juventus teve de atacar e bombardeou o gol do Olympiakos. Para sorte dos gregos, Roberto estava em um dia inspirado e garantiu os importantes três pontos na luta por uma das duas vagas do grupo às oitavas de final.