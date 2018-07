Atlético de Madrid inicia o Espanhol com vitória fora

SEVILHA - Terceira força do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid começou a competição disposto a atrapalhar a eterna disputa entre os rivais Barcelona e Real Madrid pelo título. Neste domingo, mesmo jogando fora de casa, na cidade de Sevilha, a equipe da capital espanhola derrotou o Sevilla por 3 a 1 e iniciou a temporada com o pé direito.

O grande destaque da equipe treinada pelo técnico argentino Diego Simeone foi o atacante brasileiro Diego Costa. O jogador já lembrado até por Luiz Felipe Scolari em uma convocação da seleção brasileira neste ano marcou dois gols - um em cada tempo. O argentino Cristian Rodríguez fez o outro do Atlético de Madrid e Diego Pierotti anotou o do Sevilla.

Além do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid tem as suas atenções voltadas para a disputa da Supercopa da Espanha. Por ser o atual campeão da Copa do Rei, o time disputará o título contra o Barcelona e o primeiro jogo será nesta quarta-feira no estádio Vicente Calderón, em Madri.