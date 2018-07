Atlético de Madrid já sonha com Liga dos Campeões

O triunfo coloca o Atlético de Madrid à frente do Bilbao, com 52 pontos, contra 51 do rival. O Sevilla seria o terceiro time classificado à Liga Europa, com 49. A vitória do time de Madri, porém, abre a possibilidade de brigar pela Liga dos Campeões. O Villarreal, quarto colocado, tem 57 pontos.

O La Coruña, por sua vez, segue brigando contra o rebaixamento e se complicou com essa derrota. Parou nos 38 pontos e pode até cair para as últimas posições no final da rodada. O Osasuna, primeiro time que cairia, por exemplo, tem 35 pontos.

O único gol do jogo foi marcado pelo argentino Kun Agüero, a dez minutos do fim do jogo. Neste momento o Atlético de Madrid já era superior, pois tinha um jogador a mais em campo. Lopo foi expulso.