Atlético de Madrid joga mal e perde invencibilidade no Espanhol para lanterna

Um gol logo aos quatro minutos de jogo foi suficiente para o Alavés derrubar a série invicta do Atlético de Madrid e comemorar seus primeiros pontos na atual edição do Campeonato Espanhol. Atrás do placar, o atual campeão jogou mal e decepcionou no ataque ao praticamente não ameaçar os mandantes, então na lanterna e donos de pior defesa na competição.

Mal a bola rolou no Estádio Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz, e o então lanterna do Espanhol, vindo de cinco derrotas seguidas e nenhum ponto somado, já comemorava. Laguardia fez, de cabeça, após cobrança perfeita de escanteio.

Podendo superar o Real Madrid provisoriamente na liderança, o Atlético de Madrid teria de virar a partida para cumprir o objetivo do dia e evitar uma grande zebra. Passava pelos pés dos atacantes a tarefa. Porém, com pontaria ruim, seus homens de frente praticamente não deram trabalho ao goleiro do Alavés, que havia sofrido 11 gols em cinco rodadas.

Llorente teve uma grande oportunidade no primeiro tempo e mandou para a linha de fundo. Depois do intervalo, Correa, após passar pelo marcador, foi o único a acertar o alvo em 90 minutos para serem esquecidos pelo Atlético. Parou em defesa de Pacheco.

O tropeço pode custar a segunda colocação dos comandados de Simeone, apenas um ponto na frente da Real Sociedad (14 a 13). Para se ter noção do tamanho do vexame deste sábado, o Alavés não batia os madrilenhos desde 2003.

O Atlético de Madrid volta a campo no Espanhol no dia 2 de outubro. Buscará a reabilitação no Metropolitano diante do Barcelona. Ainda sem marcar gol em seu retorno a Madri, Griezmann terá a chance diante do clube pelo qual amargou passagem frustrante.